Фигуриста с российским гражданством не пустили в Эстонию на ЮЧМ

Фигуристу Желтышеву не разрешили въехать в Эстонию на ЮЧМ из-за паспорта РФ
Jurij Kodrun/International Skating Union via Getty Images

Выступающего за США россиянина Марка Желтышева не пропустили в Эстонию для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Одной из причин отказа стало наличие у спортсмена российского паспорта.

20-летний Желтышев начал выступать за США в танцах на льду с текущего сезона в паре с Джейн Кэлхун. Дуэт сформировался в июне 2025 года и базируется в Колорадо-Спрингс под руководством тренеров Елены Достатни и Логана Джульетти-Шмитта. Пара стала бронзовыми призерами чемпионата США среди юниоров 2026 года, выиграли Ice Dance Final и заняли пятое место на этапе юниорского Гран-при в Азербайджане.

Юниорский чемпионат мира пройдет в Таллине с 4 по 7 марта 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Дубае ребенка заставили убрать флаг России с плаката в поддержку Рублева.

 
