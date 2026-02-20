«Общались на русском»: Петросян рассказала о знакомстве с Малининым

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что сделать фотографию с американцем Ильей Малининым ей предложил агент спортсмена Ари Закарян. Ее слова приводит Sport24.

«Это значимый момент для меня. Ари подводит его и говорит: «Это Аделия!» «Это Илья!» Ха-ха, вообще-то я знаю! Сказали друг другу базовые вещи, познакомились. Илья то ли шел с тренировку, то ли на нее. Был немного в своих мыслях. Но общались мы на русском, он очень хорошо говорит», — поделилась спортсменка.

kostyalesik/ «Telegram»

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Американец Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее появилась информация, что Петросян хотела выступить с Петром Гуменником на гала-концерте ОИ-2026.