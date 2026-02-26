Размер шрифта
Отчим забил до смерти пятимесячного сына после ссоры с женой

Daily Mail: в Англии отчим забил до смерти 5-месячного сына
South Wales Police

В Англии отчим забил до смерти пятимесячного сына после ссоры с женой, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, Томас Морган, состоявший в отношениях с матерью ребенка Джордан Дугал и фактически выполнявший роль отчима, присматривал за младенцем Дженсеном-Ли дома, пока женщина находилась на работе.

По данным следствия, мужчина в этот день поссорился с сожительницей. Прокуроры заявили, что после ссоры он находился в эмоционально нестабильном состоянии и не мог должным образом заботиться о ребенке. В ходе приступа гнева Морган сильно ударил малыша, нанеся ему тяжелую черепно-мозговую травму.

Медики зафиксировали множественные переломы и обширные кровоизлияния, а тяжесть повреждений была сопоставима с травмами, получаемыми в дорожно-транспортных происшествиях. На следующий день ребенок скончался в больнице на руках у матери.

Сам Морган отрицал вину, утверждая, что пытался помочь ребенку, когда тот перестал дышать. Однако присяжные признали его виновным в убийстве и причинении тяжких телесных повреждений с умыслом.

Суд отметил, что мужчина злоупотребил доверием матери ребенка, оставившей младенца под его присмотром, приговорив Томаса к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что женщина покрывала мужа, который переломал пятилетнему сыну руки и ноги.

 
