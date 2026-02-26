Размер шрифта
Легкоатлета Бубку на Украине назвали коллаборационистом

Скелетонист Гераскевич призвал лишить легкоатлета Бубку звания Героя Украины
РИА Новости

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал лишить легкоатлета Сергея Бубку звания Героя Украины. Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной Раде.

По его словам, олимпийский чемпион Сеула-1988 является коллаборационистом и не заслуживает высшей государственной награды страны.

«Господин Бубка все еще носит звание героя Украины ... Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», — заявил Гераскевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Сергея Бубку выплаты олимпийской стипендии.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

Ранее Владислав Гераскевич призвал атлетов к протестам и потребовал отставки главы МОК Кирсти Ковентри.

 
