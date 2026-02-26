Легкоатлета Бубку на Украине назвали коллаборационистом

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал лишить легкоатлета Сергея Бубку звания Героя Украины. Об этом он заявил во время своего выступления в Верховной Раде.

По его словам, олимпийский чемпион Сеула-1988 является коллаборационистом и не заслуживает высшей государственной награды страны.

«Господин Бубка все еще носит звание героя Украины ... Призываю содействовать тому, чтобы господин Бубка был лишен награды путем введения против него санкций», — заявил Гераскевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Сергея Бубку выплаты олимпийской стипендии.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

Ранее Владислав Гераскевич призвал атлетов к протестам и потребовал отставки главы МОК Кирсти Ковентри.