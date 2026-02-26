Размер шрифта
Поляков могут оставить без денег после Олимпиады

Польских медалистов ОИ-2026 могут оставить без призовых из-за ухода спонсора
Global Look Press

Польские спортсмены, выигравшие медали на Олимпийских играх в Италии, могут остаться без призовых из-за ухода спонсора. Об этом сообщает RMF24.

Выплаты олимпийцам могут не состояться после разрыва спонсорского соглашения между Польским олимпийским комитетом (PKOl) и медиахолдингом Polsat Plus, сумма данного контракта оценивалась в $1,4 млн.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия.

Ранее в Казахстане отменили выступление чемпиона Олимпиады-2026 Шайдорова.

 
