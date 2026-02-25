Размер шрифта
«Ожидали другого»: в Норвегии оценили результат российских лыжников на Олимпиаде

Сальтведт: результаты российских лыжников на ОИ были не такими, как ожидалось
РИА Новости

Норвежский журналист телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил, что уровень российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на Олимпиаде не оправдал ожиданий, передает РИА Новости.

«Результаты российских лыжников на Олимпийских играх были немного не такими, как ожидалось. Коростелев мог бы претендовать на медаль, но не получилось. Несмотря на это, он был близок к победе. Непряева же, кажется, вышла на год раньше, чем нужно, чтобы бросить вызов лучшим. Теперь они знают, каков их уровень и чего от них ждут, чтобы прогрессировать», - сказал Сальтведт.

Лыжники с текущего сезона выступают на Кубке мира по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непярева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее стало известно, что Коростелев и Непряева не выступят на заключительном этапе Кубка мира.

 
