Призер Олимпийских игр объяснил, в чем плюсы формата хоккейного турнира Олимпиады

Знаменитый в прошлом отечественный хоккеист, бывший игрок московского «Динамо» и других отечественных клубов, команд НХЛ, а также бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира Андрей Николишин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о формате олимпийского хоккейного турнира.

«Считаю, что да, такой формат нужен, потому что это же Олимпиада, и она проходит в очень короткие сроки. Уместить в них полноценный турнир невозможно. А приехать на две игры и потом уехать домой, наверное, не совсем правильно. Мне кажется, хоккей должен идти с первого до последнего дня Олимпиады, так что я считаю этот формат хорошим. Просто в нем нужно правильно разобраться», — подчеркнул Николишин.

В олимпийском хоккейном турнире 12 национальных сборных делятся на три группы по четыре команды, при этом после игр в один круг в каждом квартете все участники турнира проходят в плей-офф. Три победителя групп и лучшее из вторых мест сразу выходят в четвертьфинал, а остальные восемь сборных начинают с раунда плей-офф.

