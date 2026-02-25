Экс-тренер сборной СССР отметил в игре команды США советскую школу

Двукратный чемпион мира и экс-тренер сборной СССР Владимир Юрзинов прокомментировал олимпийский турнир по хоккею на Играх 2026 года в Италии. Его слова передает Russia-Hockey.

«У канадцев и американцев — очень талантливые команды. У тех же американцев много молодежи и иногда складывалось такое впечатление, что она взяла все лучшее именно из нашей школы хоккея. Например, защитник Хьюз. Такое впечатление, что он прошел школу защитника в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова — рядом, например, с Вячеславом Фетисовым. Для появления таких защитников, таких российских талантов и была создана КХЛ!», — заявил Юрзинов.

Сборная России по хоккею не принимала участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что намерен бросить вызов сборным Канады и США.