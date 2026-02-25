«Увидеть кенгуру»: российские велогонщицы о целях на Кубок мира в Австралии

Чемпионка Европы по велотреку Алина Лысенко и призер юниорского первенства мира Екатерина Евланова поделились с корреспондентом Газеты.Ru ожиданиями от участия в этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Австралии.

«Не слышала об этом треке ничего, даже не представляю, как он выглядит. Выступать на новых велодромах — это всегда круто», — Лысенко отметила, что не следит пристально за соперницами, но ей интересно соревноваться с гонщицами из разных стран: «Чем больше конкуренция, тем больше опыта. В Австралию приедут сильные гонщицы, которых не было на чемпионате Европы. Буду стараться сделать максимум. Конечно, хочется быть ближе к лидерам».

Екатерина Евланова, для которой этот старт станет одним из первых международных выездов в элите, где она выступит во всех дисциплинах, также призналась, что ничего не знает о треке в Перте.

«Быстрый трек или медленный — узнаем после того, как прокатимся. Ни за кем не слежу. И не подстраиваем тренировочный план под кого то из соперниц. В этом нет смысла и выгоды. У меня это одни из первых международных выездов по элите где я поеду все дисциплины, поэтому тяжело строить какие то планы и ожидания от гонок», — спортсменка обозначила цель на время соревнований: «Конечно же, хотела бы увидеть кенгуру».

Первый этап Кубка мира по велоспорту на треке пройдет в австралийском Перте с 6 по 8 марта 2026 года и станет открытием нового сезона международных стартов.

Ранее пара кенгуру спровоцировала аварию на гонке Tour Down Under в Австралии.