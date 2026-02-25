Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Большунов стал победителем гонки с раздельным стартом на чемпионате России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

Большунов преодолел дистанцию 10 километров за 23 минуты 59,9 секунды. Второе место занял Сергей Ардашев, уступивший лидеру 14,4 секунды. Третьим финишировал Иван Горбунов с отставанием 30,5 секунды.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске 24 февраля и продлится до 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом, скиатлон и эстафеты.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Ранее Евгения Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России.