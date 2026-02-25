«Сейчас недосягаемый»: российский лыжник о результатах Клебо

Российский спортсмен Сергей Ардашев заявил о недосягаемости одиннадцатикратного олимпийского чемпиона в лыжных гонках Йоханнеса Клебо, передает РИА Новости.

«Судя по тому, как Клебо сейчас двигается, и как мы бежим здесь, — на данный момент он недосягаем. Он выдает фантастическую скорость, особенно когда уходит в отрыв на последнем подъеме. Даже в коньковой разделке, которая считалась для него самой сложной дистанцией, он раньше не всегда выигрывал. А сейчас выиграл и ее - это говорит о его форме», — сказал Ардашев.

21 февраля Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль. На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате России.