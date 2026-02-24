Фигурист Гуменник вернулся в Санкт-Петербург после участия в Олимпиаде-2026

Фигурист Гуменник вернулся в Санкт-Петербург из Италии после участия в ОИ-2026

Российский фигурист Петр Гуменник вернулся в Санкт-Петербург после участия зимних в Олимпийских играх, прошедших в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом сообщил «Пятый канал».

Гуменник прилетел в аэропорт Пулково, где его встретила толпа поклонников. Спортсмен выразил благодарность всем зрителям, которые болели за него и поддерживали во время Олимпийских игр.

Фигурист также признался, что остался доволен своим выступлением.

«Сделал все, что мог. К чему готовился, то и показал. Я был немножко удивлен, думал, что если сделаю все элементы чисто, то меня будут переполнять эмоции, но на самом деле я остался более-менее спокоен. Пришлось стараться выдавать все эмоции в финале программы», — сказал спортсмен.

Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. В результате он занял итоговое шестое место после того, как шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Первое место по числу медалей на XXV зимних Олимпийских играх заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими стали Нидерланды.

Ранее экс-тренер сборной РФ заявила, что Гуменника засудили.