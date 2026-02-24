Единственный призер ОИ-2026 от России назвал медаль куском металла

Российский ски-альпинист Никита Филиппов признался, что не придает большого значения факту наличия у себя серебряной медали Олимпийских игр 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат».

«Была шутка, что сдам медаль на цветмет. Но я хочу сказать, что это просто кусок металла, который напоминает, какие эмоции я подарил себе, зрителям и всем, кто меня поддерживал. Большое спасибо», — заявил Филиппов.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Италии. Спортсмен финишировал с результатом 2 минуты 35,55 секунды.

Олимпийским чемпионом стал испанец Ориоль Кардона Коль, показавший время 2 минуты 34,03 секунды. Бронзовую медаль завоевал француз Тибо Ансельме с результатом 2 минуты 36,34 секунды.

Филиппов первым из российских спортсменов поднялся на пьедестал на Играх-2026. Он также является единственным представителем России в ски-альпинизме на Олимпиаде. Этот вид спорта впервые включен в программу Игр. В активе спортсмена 23 победы на чемпионатах России, а в январе 2026 года он дважды завоевал бронзу в спринте на этапах Кубка мира.

Ранее Никита Филиппов заявил, что повредил серебряную медаль ОИ-2026.