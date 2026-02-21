Спецпосланник Трампа поддержал возвращение паралимпийцам из РФ права выступать с флагом

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал решение допустить россиян на Паралимпиаду 2026 года с флагом и гимном, передает The New York Times.

«Я думаю, спорт для всех», — сказал Замполли.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать с С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят с флагом и гимном на Паралимпийских играх впервые с 2014 года. Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Ранее в МИД РФ назвали украинский бойкот Паралимпиады попыткой растоптать принципы олимпизма.