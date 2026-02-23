В Госдуме назвали нормальным присутствие россиян на церемонии закрытия Игр

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал приглашение российских спортсменов на церемонию закрытия Олимпиады-2026, передает «Матч ТВ».

«Для всех спортсменов должны быть одинаковые права и обязанности. Именно этим должны отличаться Олимпийские игры. То, что наши атлеты прошлись вместе со всеми на закрытии Игр, это обычное, нормальное действие. Так и должно быть», — заявил Свищев.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия. Среди участников — ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль — единственную награду россиян на Играх, фигуристка Аделия Петросян, а также лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, чьи старты завершились в последний день соревнований.

