Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Спорт

«Слишком уж хорош»: Гуменник просил совместные тренировки с Малининым

Фигурист Гуменник просил поставить ему совместные тренировки с Малининым на ОИ
Amanda Perobelli/Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью Okko признался, что на зимних Олимпийских играх — 2026 просил совместные тренировки с американским спортсменом Ильей Малининым.

«Когда я записывался на тренировки, я выбирал не время. Я просил меня записать вместе с Ильей. Находясь с ним на льду, я был поражен. Но он настолько талантлив, что даже сложно для себя что-то у него подметить. Потому что он делает что-то невообразимое. Слишком уж он хорош!» — заявил Гуменник.

Американец Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Ранее Аделия Петросян сфотографировалась с Малининым.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!