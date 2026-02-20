«Слишком уж хорош»: Гуменник просил совместные тренировки с Малининым

Российский фигурист Петр Гуменник в интервью Okko признался, что на зимних Олимпийских играх — 2026 просил совместные тренировки с американским спортсменом Ильей Малининым.

«Когда я записывался на тренировки, я выбирал не время. Я просил меня записать вместе с Ильей. Находясь с ним на льду, я был поражен. Но он настолько талантлив, что даже сложно для себя что-то у него подметить. Потому что он делает что-то невообразимое. Слишком уж он хорош!» — заявил Гуменник.

Американец Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Ранее Аделия Петросян сфотографировалась с Малининым.