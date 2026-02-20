Рудковская ответила, был ли оправдан риск Петросян на Олимпиаде

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, заявила, что риск российской фигуристки Аделии Петросян с четверными прыжками на зимних Олимпийских играх — 2026 был оправдан. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Все давно все уже просчитали, что для золота надо было делать два четверных, для тройки — один. Аделия ехала на Олимпиаду не за пятыми, шестами или седьмыми местами, а за медалью. Чтобы обыграть Сакамото и Лью, надо было бы иметь один или два четверных», — подчеркнула она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее известный блогер назвал Петросян позорищем и бездарностью.