Жестокость в конном спорте назвали вопросом отсутствия системной подготовки

Мастер спорта по выездке, сооснователь Pradar Group Вита Козлова в комментарии «Газете.Ru» назвала решение Бюро Федерации конного спорта России по пересмотру и ужесточению дисциплинарных норм важным шагом для всей отрасли.

«Нужно понимать: жестокое обращение с лошадью в профессиональной среде не является «методом работы». В подавляющем большинстве случаев это следствие непрофессионализма. Когда тренер или всадник сталкивается с задачей, которую он не умеет решить — поведенческая сложность, страх лошади, отсутствие контакта — и не обладает методическими инструментами, возникает фрустрация. А фрустрация при низком уровне компетенций нередко трансформируется в давление и агрессию», — подчеркнула она.

Козлова отметила, что профессиональный спортсмен действует иначе, поскольку понимает биомеханику, психологию лошади, этапность тренинга, а еще умеет корректировать поведение через систему, а не через силу. Она подчеркнула, что насилие — это всегда индикатор отсутствия знаний.

«К сожалению, в России до сих пор отсутствует система подготовки берейторов (тренер лошади). Нет стандартизированной сертификации, понятной карьерной траектории и обязательного регулярного повышения квалификации в данной профессии. В результате на рынок попадают люди, которые учатся «по наитию», перенимают случайный опыт или сомнительные практики», — заявила она.

Козлова подчеркнула, что это не является вопросом жесткости как личной установки, а вопросом отсутствия системного образования. Она отметила, что сама лошадь — это ключевой и самый ценный актив в конном спорте, инвестиция, от которой зависят спортивный результат и репутация атлета.

«Поэтому важны не только дисциплинарные санкции, но и развитие института профессиональной подготовки: системное обучение берейторов, обязательная аттестация тренеров, внедрение современных стандартов благополучия лошади», — заключила она.

Ранее Мария Шарапова выбрала зимний вид спорта, в котором могла бы выступать.