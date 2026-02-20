«Не знаю, за что прилетит»: Петросян о своих травмах перед Олимпиадой

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что не будет рассказывать о травмах, которые она получала по ходу сезона перед зимними Олимпийскими играми — 2026. Ее слова приводит Sport24.

«Я, наверное, спрошу у тренеров, говорим мы на эту тему или нет. Не знаю просто, за что потом мне прилетит», — рассказала она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

