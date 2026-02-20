Депутат ГД Журова: отказ РФ от участия в ОИ был бы воспринят как проигрыш

Если бы Россия отказалась от участия в Олимпиаде-2026, это было бы воспринято на Западе как проигрыш. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Если бы мы не поехали — дали бы повод врагам торжествовать: «Мы добились, русских не пустили!». Именно так это и преподнесли бы в мире, никто не объяснял бы, что дело в запрете флага и гимна», — сказала парламентарий.

Более того, по ее словам, опыт участия в Олимпийских играх бесценен для молодых спортсменов. В противном случае можно потерять целое спортивное поколение, подчеркнула Журова.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее стало известно, что Россия обошла 70 стран в зачете Олимпиады благодаря завоеванной медали.