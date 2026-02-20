Альпинист, бросивший девушку в горах в снегопад, признан виновным

Австрийский альпинист получил срок за оставленную без помощи девушку в горах

Суд австрийского Инсбрука признал альпиниста Томаса Пламбергера, который оставил свою спутницу замерзать на вершине самой высокой горы Австрии, виновным. Об этом сообщает The Independent.

При вынесении приговора были учтены отсутствие судимостей у подсудимого и потерю близкого человека как смягчающие обстоятельства. Пламбергер приговорен к пяти месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 9600 евро.

В декабре 2025 года сообщалось, что 33-летняя альпинистка из Зальцбурга не выжила на самой высокой горе Австрии — Гросглокнер, когда ее парень оставил ее одну, чтобы найти помощь. Согласно заявлению прокуратуры, женщина не смогла продолжить подъем примерно в 50 метрах от вершины.

Расследование показало, что мужчина, планировавший тур и имеющий значительный опыт, не учел неопытность своей спутницы и ряд опасностей: позднее начало подъема, недостаточное аварийное снаряжение, неподходящая обувь и снаряжение для высокогорного тура, а также сильный ветер до 73 км/ч.

По данным прокуратуры, обвиняемый не обеспечил девушке укрытие, спасательные одеяла или мешок для бивуака и не сделал своевременный экстренный звонок. Спасательная операция была затруднена из-за погодных условий, и горные спасатели добрались до пострадавшей только на следующее утро.

