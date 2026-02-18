Размер шрифта
Президент «Норникеля» предположил, что Овечкин может завершить карьеру в России

Ночная хоккейная лига

Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин может завершить карьеру в России, а не гнаться за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф, заявил президент «Норникеля», глава попечительского совета «Ночной хоккейной лиги» Владимир Потанин в рамках подкаста «Вне формата».

По мнению Потанина, у Овечкина нет самоцели побить рекорд Гретцки.

«Я скорее бы ждал, что Овечкин в какой-то момент приедет и все-таки сыграет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он начал в московском «Динамо» и, возможно, ему захочется поставить эту точку здесь, дома», — сказал он.

Напомним, всего российский хоккеист Александр Овечкин забил 996 голов в НХЛ (919 в регулярном чемпионате и 77 в плей-офф). Уэйн Гретцки имеет на своем счету 1016 шайб (894 в регулярном чемпионате и 122 в плей-офф).

Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году, а также стал чемпионом России в составе московского «Динамо» в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013 году.
 
