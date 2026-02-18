Размер шрифта
Президент «Норникеля» назвал Овечкина благородным человеком

Потанин: я уверен, что Овечкин приедет на благотворительный матч в Норильск
Ночная хоккейная лига

Российский хоккеист Александр Овечкин обещал принять участие в благотворительном матче в Норильске с участием звезд хоккея, заявил президент «Норникеля», глава попечительского совета «Ночной хоккейной лиги» Владимир Потанин в рамках подкаста «Вне формата».

Потанин отметил, что Овечкин является благодарным и благородным человеком.

«Приведу пример: возникла идея съемок в фильме «Минута тишины» - сериал про бизнесменов, главную роль в нем играл Евгений Цыганов, и по сценарию его персонаж должен тренироваться, играть в хоккей, и кто-то должен его тренировать. Саша Овечкин как раз был в тот момент здесь, его попросили сыграть камео, он приехал и ни копейки денег не взял, ничего. Просто из дружеской благодарности взял и отснялся», — сказал Потанин.

Он выразил уверенность, что Овечкин приедет и сыграет перед зрителями в рамках благотворительного матча.

Напомним, с 2017 года в Норильске ежегодно проводятся благотворительные матчи с участием звезд отечественного и мирового хоккея. Участниками матча уже становились Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Александр Могильный, Илья Ковальчук и другие. Все билеты на игру распространяются в обмен на добровольные пожертвования, а собранные средства удваиваются «Норникелем». Вырученные деньги направляются в спортивные школы Заполярья для закупки экипировки, тренажеров и инвентаря.
 
