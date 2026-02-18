Президент «Норникеля» рассказал, почему Овечкину удалось побить рекорд Гретцки

Российский хоккеист Александр Овечкин не ставил себе цель побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ, он просто играл в хоккей, заявил президент «Норникеля», глава попечительского совета «Ночной хоккейной лиги» Владимир Потанин в рамках подкаста «Вне формата».

«Овечкин не зацикливался на рекорде, он просто получал удовольствие от хоккея», — сказал Потанин.

По мнению главы «Норникеля», Овечкин вообще не считал заброшенные шайбы.

«Александр обладает уникальной способностью отрешиться от всего и сосредоточиться на игре», — добавил он.

Также Потанин отметил, что имя Александра Овечкина вписано в историю мирового хоккея золотыми буквами.

«На сегодняшний день и еще довольно долго именно Овечкин будет снайпером номер один в мировом хоккее», — сказал он.

Напомним, Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году, а также стал чемпионом России в составе московского «Динамо» в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013 году.