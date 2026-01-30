Размер шрифта
«Станет непростым соперником»: Петр Ян оценил вероятность проведения боя с Макгрегором

Российский чемпион UFC Ян оценил вероятность проведения боя с Макгрегором
Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян в интервью Нурлану Сабурову оценил вероятность проведения поединка с экс-чемпионом промоушна ирландцем Конором Макгрегором.

«Малая вероятность, что это может произойти. У Макгрегора хорошие навыки бокса. Если он будет полностью вовлечен в тренировки, станет для меня очень непростым соперником. Длинные руки, чувствительный... Но, опять же, возьмем фактор возраста, тренированности...» — сказал Ян.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Ранее менеджер Петра Яна сообщил, когда тот будет готов провести следующий бой в UFC.
 
