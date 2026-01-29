Определились все команды, которые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Об этом сообщает сайт Европейского союза футбольных ассоциаций.

В среду прошли все матчи заключительного восьмого тура общего этапа. Он определил восемь лучших команд, которые получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов будут бороться за выход в эту стадию в дополнительных матчах.

В восьмерку лучших вошли «Арсенал», «Бавария», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Челси», «Спортинг» и «Манчестер Сити».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

