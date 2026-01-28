«Не гонится за рекордами»: чемпион ОИ об отставании Овечкина от Гретцки

Кожевников: Овечкин не гонится за рекордом по голам с учетом плей-офф в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Саше будет трудно в этом сезоне забросить 20 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. Будем желать ему удачи. Но он же, по большому счету, не гонится за рекордами. Если не получится в этом году, значит сделает это в следующем сезоне. Все равно праздник у нас будет», — заявил он.

В ночь на 28 января «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сиэтл Кракен». Встреча в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» завершилась со счетом 1:5. В составе «Вашингтона» шайбу забросил Овечкин. Таким образом, общее количество забитых шайб Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф достигло 996. Теперь он занимает второе место в рейтинге снайперов НХЛ за всю историю по этому показателю, уступая только Гретцки, на счету которого 1016 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин объяснил, почему его гол не помог «Вашинтону» победить.