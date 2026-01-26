Министр спорта заявил о скором полноценном допуске юниоров РФ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в скором времени несколько федераций вернут российским юниорам флаг. Его слова передает пресс-служба Минспорта.

«На полях генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии мы продолжаем работать над возвращением флага, в первую очередь юниорским сборным. Договорились с несколькими крупными международными федерациями о том, что они будут в ближайшие 2-3 недели принимать такие решения, следуя рекомендациям МОК», — заявил Дегтярев.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российских тяжелоатлетов-юниоров допустили до соревнований с флагом.