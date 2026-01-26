Размер шрифта
Близкие Шумахера предполагают, что экс-гонщик может страдать от синдрома запертого человека

Журналист Макэвой о состоянии Шумахера: даже этот печальный вердикт неточен
Sportphoto/Global Look Press

Журналист Джонатан Макэвой не исключил, что Михаэль Шумахер может страдать от синдрома запертого человека. Об этом он пишет в Daily Mail.

«К сожалению, несколько источников сообщили мне, что даже этот печальный вердикт неточен. «Нельзя быть уверенным, что он все понимает, потому что он никому ничего не может сказать», — заявил мне один из близких к его семье людей», — написал Макэвой.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Он — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

Ранее врач-невролог заявила, что полное восстановление Шумахера маловероятно.
 
