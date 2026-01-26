«Недостижимо»: врач о возможном полном восстановлении Шумахера

Врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что новости об улучшении состояния Михаэля Шумахера уже свидетельствуют об определенной положительной динамике в неврологическом статусе. Ее слова передает RT.

«Путь к сколько-нибудь значимой самостоятельности в подобных случаях может измеряться годами, а полное восстановление высших мозговых функций часто остается недостижимым», — сказала Демьяновская.

Врач отметила, что на реабилитацию влияют глубина повреждения мозга, возраст, индивидуальные особенности организма и качество непрерывного ухода. Современные методики, по ее словам, направлены на максимальную адаптацию и использование сохранных функций нервной системы, но повреждения в некоторых областях могут быть необратимыми. В случае с Шумахером, вероятно, речь идет о пожизненном многоэтапном реабилитационном процессе, основной целью которого является улучшение качества жизни, профилактика осложнений и адаптация.

В декабре 2013 года Шумахер получил серьезные травмы головы во время катания на горных лыжах. Последние сообщения о его здоровье от членов семьи Шумахера датируются сентябрем 2021 года. Тогда на Netflix вышел документальный фильм о гонщике, в котором его близкие сообщили, что он не способен самостоятельно передвигаться и общаться.

Шумахер — семикратный чемпион «Формулы-1». Он — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира «Формулы-1»: по числу быстрых кругов (77), а также чемпионских титулов подряд (5). Также занимает второе место по победам (91), подиумам (155) и поул-позициям (68), уступая по этим показателям лишь Льюису Хэмилтону.

Ранее менеджер Оксана Косаченко выразила сомнения в достоверности новостей о Шумахере