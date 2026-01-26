Размер шрифта
Гашек поддержал решение Эстонии не пускать россиян на ЧЕ по фехтованию

Гашек поблагодарил Эстонию за решение не пускать россиян на ЧЕ по фехтованию
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X поблагодарил Эстонию за решение не допускать российских спортсменов на чемпионат Европы по фехтованию.

«Спасибо, Эстония! Благодаря этому решению на вашей территории не будет рекламы конфликта ценой в сотни миллионов евро! Чехия не может принять аналогичное решение 4 года. Мне очень стыдно. Спасибо вам!» — написал Гашек.

FIE уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Чемпионат Европы должен был пройти с 16 по 21 июня в Таллине.

Ранее Польша отказалась от чемпионата Европы из-за нежелания пускать россиян.
 
