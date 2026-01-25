Размер шрифта
4 очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ

Четыре очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Коламбусом»
Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на льду «Нейшнвайд Арены» и завершилась победой «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 8:5.

В составе «Тампы» отличились Даррен Рэддиш, Джейк Гюнцел, оформивший дубль, Энтони Чирелли и Никита Кучеров, который забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. У «Коламбуса» шайбы забрасывали Дмитрий Воронков, Коул Силлинджер, Мэйсон Марчмент, сделавший хет-трик, Адам Фантилли, Чарли Койл и Шон Монахан. Еще два российских хоккеиста, Кирилл Марченко и Егор Замула, отметились по одной результативной передаче каждый.

С начала 2026 года Кучеров набрал 27 (8+19) очка, проведя десять матчей в регулярном чемпионате. За последние 30 лет добиться такой же результативности за первые десять встреч в году смог Марио Лемье, который в 1996 году набрал 23 очка, а в 1997 году — 26. Соответственно, Кучеров стал единственным игроком НХЛ XXI века, которому покорилось это достижение.

Ранее первый тренер Кучерова Геннадий Кудров назвал IIHF уродами.

