Губерниев о лишении Эстонии ЧЕ: люди начнут понимать, что без русских ничего проводить нельзя

Губерниев о FIE: люди начнут понимать, что без русских ничего проводить нельзя

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил решение Международная федерация фехтования (FIE) лишить страну права на проведение чемпионата Европы из-за отказа впускать в страну спортсменов из России и Белоруссии, передает Sport24.

«Можно сказать, что процесс пошел. Чем больше будет таких случаев, тем активнее люди начнут понимать, что без русских ничего проводить невозможно. Не знаю, о чем думали эстонцы», — сказал Губерниев.

FIE уведомила Эстонский союз фехтования о том, что право проведения чемпионата Европы передано Франции.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее российским фехтовальщикам вернули флаг и гимн.