Стал известен победитель спринтерской гонки по биатлону на этапе ЧР

Логинов выиграл спринт на этапе Кубка России по биатлону в Демино

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка России в Демино.

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 22 минуты 3.3 секунды, выполнив безошибочную стрельбу на двух огневых рубежах.

Второе место с отставанием в 3.4 секунды занял Кирилл Бажин. Бронзовым призером гонки стал Рома Еремин, уступивший чемпиону 4.3 секунды.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Виктория Сливко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России в Ижевске.