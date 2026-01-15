В Госдуме готовят иск против Латвии в ЕСПЧ по защите прав российских атлетов

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, готовит иск в Европейский суд по правам человека в связи с рекомендациями Олимпийского комитета Латвии спортсменам не контактировать с россиянами на Играх 2026 года, передает «Матч ТВ».

«Это идеология спортивного апартеида. Я не намерен оставлять это без ответа. Я готовлю обращение в Европейский суд по правам человека на Олимпийский комитет Латвии для защиты интересов российских спортсменов, чьи права грубо нарушены этими рекомендациями. Если в Латвии забыли, что такое права человека, мы им напомним через международные правовые механизмы», — сказал Свищев.

Ранее появилась информация о рекомендации латвийским спортсменам избегать во время церемоний награждения и цветочных церемоний любых контактов со спортсменами из России и Белоруссии.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

