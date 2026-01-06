Экс-тренер «Спартака» оценил перспективы Карседо в «Спартаке»

Эмери о Карседо: он проделает в «Спартаке» отличную работу

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на назначение Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака», отметив, что специалист проделает отличную работу, передает Sport24.

«Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу», — сказал Эмери.

Карседо был помощников Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

