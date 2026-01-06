Размер шрифта
Экс-тренер «Спартака» оценил перспективы Карседо в «Спартаке»

Эмери о Карседо: он проделает в «Спартаке» отличную работу
Predrag Milosavljevic

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери отреагировал на назначение Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака», отметив, что специалист проделает отличную работу, передает Sport24.

«Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу», — сказал Эмери.

Карседо был помощников Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее стало известно, какой футбол ставит новый тренер «Спартака».
 
