«Дело в проекте»: Карседо заявил, что возглавил «Спартак» не из‑за денег

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо, отвечая на вопрос о мотивации работать с московским клубом, обозначил, что причина не в финансовых условий контракта. Его слова передает «Матч ТВ».

«Спартак» это большая возможность для нас. Я общался с женой, она напомнила мне, что время здесь было очень хорошим. Я многому научился тогда. Это был первый зарубежный клуб. Мы хорошо подготовлены к новому вызову. Предложение «Пафоса» тоже было очень хорошим, но дело в проекте. Мы знаем историю, фанатов, насколько большой клуб», — заявил Карседо.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

13 января Хуан Карлос Карседо прилетел в Москву.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

