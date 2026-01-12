Ветеран «Ростова» назвал звездами молодых игроков «Локомотива» и ЦСКА

Дьяков: круто, когда появляются такие футболисты, как Батраков и Кисляк

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о двух российских молодых игроках Матвее Кисляке и Алексее Батракове, передает Vprognoze.ru.

«Круто, когда появляются такие футболисты, как Батраков из «Локомотива» или Кисляк из ЦСКА. Поэтому все равно у нас появляются новые молодые звездочки, которые заиграют на европейском и топ-уровне», — cказал Дьяков.

Батраков, выступающий за московский «Локомотив» был признан лучшим атакующим полузащитников. Кисляк, представляющий столичный ЦСКА, был назван лучшим опорным полузащитником.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Батраков сыграл в 17 матчах, в которых записал на свой счет 11 голов и шесть результативных передач, Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее Батраков и Кисляк признаны лучшими полузащитниками мира вне топ-5 лиг Европы.