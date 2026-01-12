Размер шрифта
Переехавшую в США фигуристку призвали уважать то, чему ее научили в России

Тренер Давыдов призвал фигуристку Самоделкину уважать то, чему ее научили в России
Тренер Сергей Давыдов рассказал в интервью «Газете.Ru», что продолжает наблюдать за успехами своей бывшей ученицы Софьи Самоделкиной, которая, будучи юниором в его группе, исполняла четверные прыжки и тройной аксель.

Теперь Самоделкина тренируется в США у Рафаэля Арутюняна и представляет не Россию, а сборную Казахстана, за которую планирует выступить на Олимпийских играх в Милане — 2026. Однако фигуристка потеряла элементы ультра-си и до сих пор не может их восстановить.

«Я слежу за бывшими учениками, но не так активно, — рассказал Сергей Давыдов. — Касательно Софьи — она на самом деле большая молодец. Единственное — меня немного удивило ее высказывание о том, что в группе Рафаэля Арутюняна ее научили правильно прыгать четверные прыжки. Дескать, раньше техника была неверной.

Дело в том, что техника — это своего рода конструктор. Кто-то с правой руки прыгает, кто-то — с левой. Я понимаю, что это проявление такого юношеского восторга — от нового специалиста, от новой страны, ей все нравится. Это нормально, ничего плохого в этом нет.

Просто хотелось бы, чтобы спортсмен оставлял в себе чуть больше уважения к тому, что ему дали тренеры в России. Потому что Софью здесь научили едва ли не всему».

Давыдов подчеркнул, что Самоделкиной поставили хорошие программы для олимпийского сезона, а также отметил красивое катание спортсменки.

«А что насчет ее перехода в сборную Казахстана и шансов на будущее — покажет только время», — сказал специалист.

