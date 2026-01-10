Размер шрифта
«Своих не бросаем»: Плющенко о возвращении Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в своем Telegram-канале кратко объяснил, почему возобновил совместную работу с фигуристкой Еленой Костылевой в своей академии.

«Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: «Почему Лена Костылева вернулась и вы ее обратно взяли?» Своих не бросаем», – сообщил Плющенко.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты. Однако после этого Костылева-младшая продолжила выступления в шоу.

Ранее Костылева опровергла отказ школы «Триумф» от нее.
 
