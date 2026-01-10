«Надо верить»: экс-тренер «Спартака» о чемпионстве команды

Тренер Морозов: «Спартак» может стать чемпионом, отрыв не такой большой

Бывший тренер московского «Спартака» Геннадий Морозов выразил уверенность, что команда способна выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Спартак» может стать чемпионом. Отрыв не такой большой. Отыграть 11 очков — это 3-4 матча. Если «Спартак» не будет проигрывать и выиграет все матчи, то может дотянуть до чемпионства. Почему бы и нет? Надо просто верить», — заявил он.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

