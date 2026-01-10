«Давно стыд потеряли»: в России высказались о проблемах Италии с Олимпиадой

Тренер Крикунов о подготовке Италии к ОИ-2026: они уже давно потеряли всякий стыд

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что в Италии экономят на подготовке к зимним Олимпийским играм — 2026. Его слова приводит «Советский спорт».

«Олимпиаду они все-таки проведут, но отношение такое… У нас на Олимпиаде все работало от и до. Но мы уже видели Олимпиаду во Франции, где им не стыдно было такое сделать. Они уже давно потеряли всякий стыд!» — сказал он.

Первый матч на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане был прерван из-за проблем со льдом. В рамках полуфинала Кубка Италии встретились «Кальтерн» и «Варезе», но после того, как во льду образовалась дыра, игру пришлось прервать. Сотрудники арены залили поврежденный участок водой.

Стадион должен принять хоккейные матчи во время зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Сборная России по хоккею на Олимпиаде не сыграет из-за отстранения от международных турниров.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

