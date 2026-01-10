«В России бы такого не произошло»: в Госдуме оценили проблемы Италии перед Олимпиадой

Депутат Журова о проблемах Италии перед ОИ: в России бы такого не произошло

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя проблемы Италии при подготовке к зимним Олимпийским играм — 2026, заявила, что в России подобного случиться не могло. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«В России, конечно, подобного бы не произошло, в Италии — да. Когда была Олимпиада в Турине, на соревнованиях до Олимпиады конькобежный стадион был не готов. Там была бетонная пыль на льду, а для конькобежцев это как ехать по асфальту. Для этого и нужны тестовые соревнования, чтобы понять, какие ошибки исправить», — заявила она.

Первый матч на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане был прерван из-за проблем со льдом. В рамках полуфинала Кубка Италии встретились «Кальтерн» и «Варезе», но после того, как во льду образовалась дыра, игру пришлось прервать. Сотрудники арены залили поврежденный участок водой.

Стадион должен принять хоккейные матчи во время зимних Олимпийских игр — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Сборная России по хоккею на Олимпиаде не сыграет из-за отстранения от международных турниров.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

