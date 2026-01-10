Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

22-летний футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде

Футболист Алексис Вергос погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде
qeafcofficiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

22-летний французский футболист Алексис Вергос погиб в результате падения при попытке сделать фотографию у водопада в Таиланде. Об этом сообщает радиостанция RTL.

По информации СМИ, трагедия произошла 5 января. Футболист вместе со своей невестой хотел сделать фотографию у водопада на острове Самуи, однако не удержался и упал с высоты нескольких метров, ударившись головой о камни. Тело Вергоса застряло в расщелине, однако спасателям оперативно удалось его достать. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, игрок скончался на месте из-за травмы головы.

Смерть игрока подтвердил французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого он является. Он начал заниматься в академии клуба в возрасте шести лет и два сезона назад, по сообщению пресс-службы, еще играл за основную команду.

«Клуб выражает поддержку и приносит самые искренние соболезнования бывшему тренеру команды и отцу футболиста Тьерри Вергосу, а также всем его близким и семье», — говорится в сообщении клуба в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее тренер «Валенсии» и его дети погибли в Индонезии.
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+