22-летний футболист погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде

Футболист Алексис Вергос погиб при попытке сделать селфи у водопада в Таиланде

22-летний французский футболист Алексис Вергос погиб в результате падения при попытке сделать фотографию у водопада в Таиланде. Об этом сообщает радиостанция RTL.

По информации СМИ, трагедия произошла 5 января. Футболист вместе со своей невестой хотел сделать фотографию у водопада на острове Самуи, однако не удержался и упал с высоты нескольких метров, ударившись головой о камни. Тело Вергоса застряло в расщелине, однако спасателям оперативно удалось его достать. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, игрок скончался на месте из-за травмы головы.

Смерть игрока подтвердил французский клуб «Кемпер Эрге Армель», воспитанником которого он является. Он начал заниматься в академии клуба в возрасте шести лет и два сезона назад, по сообщению пресс-службы, еще играл за основную команду.

«Клуб выражает поддержку и приносит самые искренние соболезнования бывшему тренеру команды и отцу футболиста Тьерри Вергосу, а также всем его близким и семье», — говорится в сообщении клуба в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее тренер «Валенсии» и его дети погибли в Индонезии.