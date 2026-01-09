«Очень нервный»: легендарный тренер заявил, что его настораживает темперамент Карседо

Знаменитый российский тренер Валерий Овчинников выразил сомнение в новом главном тренере «Спартака» Хуане Карседо из-за темперамента специалиста, передает Betonmobile.

«Дай бог, чтобы «Спартаку» свезло, как говорилось в известной книге. Но меня настораживает характер Карседо. Он психологически нервный, прыгающий по бровке. Наверное, как и все испанцы, этот тренер очень темпераментный», — сказал Овчинников.

Карседо был помощников Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее экс-игрок «Краснодара» заявил, что новый тренер «Спартака» попрощался с амбициями.