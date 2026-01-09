Американский хоккеист рассказал об удивлении родственников от России

Американский игрок «Барыса» Веккьоне: в США удивленно слушают рассказы о России

Американский нападающий «Барыса» Майкл Веккьоне рассказал о впечатлениях от пребывания в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает Metaratings.ru.

«Близкие на родине спрашивают о России и с приятным удивлением слушают мои рассказы. Я по-настоящему кайфую от пребывания здесь, «Барыс» — классная организация, рад быть частью процесса и ежедневно видеть партнеров рядом. Ну и Астана — красавица!» — рассказал Веккьоне.

32-летний хоккеист перешел в казахстанский клуб в августе 2025 года. В текущем сезоне нападающий уже провел 43 матча, набрав 27 очков (10+17).

По итогам 44 матчей регулярного чемпионата «Барыс» с 36 набранными очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч пройдет в гостях против уфимского «Салавата Юлаева» 10 января в 14:30 по МСК.

