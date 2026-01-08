«Увидеть иностранных соперников»: Тарасова объяснила, зачем нужно транслировать ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о необходимости транслировать Олимпиаду на российском телевидении. Ее слова приводит Sport24.

«Предстоящую Олимпиаду обязательно нужно показывать в России. У наших ребят есть соперники и мы должны знать, на что они способны. Не понимаю людей, которые против трансляции Олимпийских игр в нашей стране. При таких условиях мы не сможем увидеть иностранных соперников на самом главном старте в карьере. Когда-нибудь мы все равно вернемся и к тому моменту должны быть готовы», — сказала Тарасова.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Илья Авербух выступил против трансляции Олимпиады россиянам.