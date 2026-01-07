Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Российский вратарь установил рекорд команды по «сухим» матчам в НХЛ

Вратарь Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по «сухим» матчам в НХЛ
Bob DeChiara/USA TODAY Sports

Российский вратарь Илья Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по сухим матчам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата со счетом 9:0.

Для Сорокина эта встреча стала 26-й за «Айлендерс» без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах.

«Установление рекорда франшизы – хорошо для воспоминаний, но прежде всего, это командная работа. Без команды я ничего не могу, поэтому я благодарю ребят за их помощь», — сказал Сорокин пресс-службе НХЛ.

7 декабря Сорокин повторил рекорд «Айлендерс» по «сухим» матчам. Во встрече против «Тампы» 30-летний Сорокин отразил 32 шайбы по своим воротам и был признан лучшим игроком матча. Этот шатаут стал для россиянина третьим в текущем сезоне. Ранее рекорд «Айлендерс» принадлежал американцу Гленну Решу, который также провел 25 сухих матчей в регулярных чемпионатах.

Ранее гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+