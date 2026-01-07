Российский вратарь установил рекорд команды по «сухим» матчам в НХЛ

Российский вратарь Илья Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по сухим матчам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Айлендерс» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата со счетом 9:0.

Для Сорокина эта встреча стала 26-й за «Айлендерс» без пропущенных шайб в регулярных чемпионатах.

«Установление рекорда франшизы – хорошо для воспоминаний, но прежде всего, это командная работа. Без команды я ничего не могу, поэтому я благодарю ребят за их помощь», — сказал Сорокин пресс-службе НХЛ.

7 декабря Сорокин повторил рекорд «Айлендерс» по «сухим» матчам. Во встрече против «Тампы» 30-летний Сорокин отразил 32 шайбы по своим воротам и был признан лучшим игроком матча. Этот шатаут стал для россиянина третьим в текущем сезоне. Ранее рекорд «Айлендерс» принадлежал американцу Гленну Решу, который также провел 25 сухих матчей в регулярных чемпионатах.

Ранее гол и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс».