«Она совершила реальное преступление»: в чем разница между делами Касаткина и Грайнер

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в связи с возвращением на родину баскетболиста Даниила Касаткина высказался о том, схожа ли эта ситуация с арестом Бритни Грайнер несколько лет назад. В комментарии «Газете.Ru» он указал, что американка действительно нарушила закон.

«Мог ли это быть ответ США на задержание в России баскетболистки Бритни Грайнер? Это ведь было реальное преступление, она знала, что нарушает закон. Она пронесла электронную сигарету с гашишным маслом, зная, что здесь это запрещено.

А нашего парня обвинили в причастности к хакерским группировкам, но это не было ничем подтверждено. Нам на руку сыграла политическая ситуация, разногласия между США и Европой. Редкий случай, когда политика помогла нашему спортсмену. Парень дома. В Америке, конечно, его ждала бы неприятная судьба», — убежден парламентарий.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль»по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее Свищев задался вопросом о сроках решения по делу Касаткина.