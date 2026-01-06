Сборная Сомали хочет сыграть с Россией

Менеджер сборной Сомали по футболу Али Саид рассказал о готовности провести товарищеский матч с Россией, передает Sport24.

«Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке, и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших», — сказал Саид.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

